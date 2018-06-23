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كأس العالم

هازارد يضيف الهدف الرابع لبلجيكا أمام تونس .. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 03:23 م
ادين هازراد
ادين هازراد
محمد رشاد
أضاف منتخب بلجيكا الهدف الرابع أمام تونس ، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أتكريت أرينا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ، في مونديال روسيا 2018.

سجل الهدف ادين هازارد في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من دي بروين لهازارد الذي راوغ الحارس ووضع الكرة فى المرمى الخالي .

افتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي ادين هازارد فى الدقيقة 7 من زمن المباراة بعد أن احتسب الحكم الأمريكي أتكريت أرينا ضربة جزاء ليتقدم هازارد لتنفيذها على الجهة اليمنى للحارس التونسي فاروق بن مصطفى .

وأحرز الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 16 من زمن المباراة بعدما أخطأ علي معلول فى استلام الكرة ، ليتسلم هازارد الكرة ويمررها الى لوكاكو الذي سدد الكرة بيسراه معلنا عن الهدف الثاني لبلجيكا .

وقلص الفارق لنسور قرطاج اللاعب ديلان برون فى الدقيقة 18 من زمن المباراة ، بعدما نفذ زميله وهبي الخزري ضربة ثابتة من الناحية اليسرى للمنتخب التونسي انقض ديلان على الكرة برأسة وسجل الهدف الاول للمنتخب التونسي.

وفى الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول أضاف لوكاكو الهدف الثالث لبلجيكا بعد تمريرة سحرية من هازارد ليضع الكرة من فوق الحارس بن مصطفى ويعلن عن الهدف الثالث.

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