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محافظات

محافظ مطروح يخاطب الطرق للانتهاء من رفع كفاءة طريق سيوة

السبت 23/يونيو/2018 - 04:52 م
رفع كفاءة طريق مطروح
رفع كفاءة طريق مطروح سيوة
أيمن محمود
خاطب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الهيئة العامة للطرق لسرعة إنهاء رفع كفاءة طريق واحة سيوة مطروح، حفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية بجميع مدن وقرى مطروح وسهولة تحرك الأهالي.

وقال أبو زيد إن هذه الطرق تساعد في وصول الخدمات الرئيسية لخدمة سكان المناطق البعيدة وجذب المزيد من الإستثمارات للمحافظة بعد تقوية البنية التحتية بها.

جاء ذلك خلال استجابات المحافظ الفورية لمشاكل ومواطني سيوة ومطروح.

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