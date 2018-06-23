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فوز جبالي المراغي برئاسة اتحاد عمال مصر

السبت 23/يونيو/2018 - 03:29 م
صدى البلد
أماني نوار
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد عمال مصر، بقرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، برئاسة محمد عيسى وكيل أول الوزارة، فوز جبالي المراغي رئيسًا للاتحاد، عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق المرشحين باب القبول بسبب عدم تقديم اي مرشح على رئاسة الاتحاد.

وتقدم محمد السيد، المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر، بأوراق ترشح القيادي العمالي جبالي المراغي على منصب رئيس الاتحاد.

بدأ، منذ صباح اليوم، بديوان عام وزارة القوى العاملة، تلقّي طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

وتشمل أوراق طلبات الترشح شهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وأخرى بالعضوية النقابية للدورة 2006/ 2010 والممتدة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين، إضافة إلى تسديد الاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، إضافة إلى طلب الترشح على منصب رئيس أو لعضوية المجلس.

ويتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقديم أوراق الترشح، فقد انتهت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التي تبدأ اليوم السبت، علي أن تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها بعد غد الاثنين، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الحالي، لتجري الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

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