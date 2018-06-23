مصر الثورة: تطوير طرق الهرم بداية قوية لإحياء المناطق الأثرية





مشيرا في بيان له اليوم، أن إعلان رئيس الوزراء عن الخطة يؤكد وضع الحكومة خطة تطوير المناطق الأثرية على أجندة أولوياتها.



ونوه أن مصر خسرت ما لايقل عن 70 مليار دولار جراء انخفاض عائدات السياحة السبعة أعوام الماضية وحان الوقت لاستعادتها مرة ثانية ، وذلك بتطوير كل المناطق الاثرية واعادة احيائها وتطويرها بشكل جذري.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال أن هناك خطة لتطوير شبكة الطرق فى منطقة الهرم، بجانب التخطيط لبناء وتشييد عدد من الفنادق بالمنطقة ، كما أن هناك جهدا كبيرا يبذل فى تطوير متحف الحضارة.



أكد الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، أن إعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي اليوم تطوير شبكة الطرق بمنطقة الهرم والتخطيط لبناء وتشييد عدد من الفنادق بالمنطقة بداية حقيقية لإعادة إحياء وتطوير كل المناطق الأثرية وتطويرها وتعظيم الاستفادة منها.