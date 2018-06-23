ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أبطال عمل الأب الروحي 2 يعودون للتصوير

السبت 23/يونيو/2018 - 05:01 م
صدى البلد
شيري نبيل
يستكمل أبطال الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى" تصوير باقي مشاهدهم بعد إجازة طويلة حصلوا عليها بسبب ارتباط معظم أبطال العمل بمسلسلات رمضان.

يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى"، يدخل فى أسبوع عرضه الثالث، حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا خلال، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثانى محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة.

موضوعات متعلقة

عايدة رياض: كواليس مسلسل «الأب الروحي» أكثر من رائعة

أحمد عبد العزيز ينتهي من تصوير 50% من "الأب الروحي"

أحمد عبد العزيز لـ صدي البلد: مخرج "الأب الروحي" أعلن الطوارئ

أحمد عبد العزيز يروي لـ «صدى البلد» كواليس «الأب الروحي 2»

أحمد عبد العزيز: اعتذرت عن عملين دراميين من أجل "الأب الروحي"

أحمد عبد العزيز: أتمنى تقديم برنامج حواري فني فى التليفزيون

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

البيان الإماراتية: رفض الحوثيين لعرض المبعوث الأممي بداية النهاية

زوجة عمرو دياب تستفز الهضبة بفيديو رقص

مجدي عبد الغني: سيظل هدفي خالدا فى التاريخ

6 معلومات عن مدمر أسطورة خط بارليف اللواء باقي زكي يوسف

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

كريستيانو رونالدو أسرع لاعبي المنتخبات في كأس العالم

هازارد يضيف الهدف الرابع لبلجيكا أمام تونس .. فيديو

انهمار دموع مدرب منتخب تونس في مباراة بلجيكا

إريتريا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

ياسين السقا يتحدى محمد رمضان برقم 1

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط
بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟