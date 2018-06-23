أبطال عمل الأب الروحي 2 يعودون للتصوير

يستكمل أبطال الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى" تصوير باقي مشاهدهم بعد إجازة طويلة حصلوا عليها بسبب ارتباط معظم أبطال العمل بمسلسلات رمضان.



يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحى"، يدخل فى أسبوع عرضه الثالث، حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا خلال، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثانى محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة.