وفد من الزمالك يحضر حفل توديع حميد أحداد بالمغرب

تقرر سفر وفد من نادي الزمالك إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور حفل توديع نادي الدفاع الجديدي للمغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك الجديد الذي وقع مؤخرا على عقود انتقال للفريق الأبيض.



وسيقوم الوفد بإنهاء الإجراءات الخاصة بالصفقة وإحضار اللاعب إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق المقبل المقرر له في ألمانيا.



وكان الزمالك أعلن عن ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل مقابل حصول النادي المغربي على مليون و400 ألف دولار.