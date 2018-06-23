نيجويز: جريزمان اتخذ القرار الصحيح بالبقاء في أتليتكو مدريد

اعتبر لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، قرار زميله الفرنسي أنطوان جريزمان بالبقاء بين صفوف النادي "إيجابي وصحيح"، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن ما يجب فعله الآن هو تجديد عقد الحارس السلوفيني يان أوبلاك.



وقال الدولي الإسباني - في تصريح اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الإسبانية - "إن قرار جريزمان بالبقاء يعد نبأ إيجابيا لكل الروخيبلانكوس"، مضيفا "الآن ينقص تجديد عقد أوبلاك".



وأضاف عن جريزمان: "كنا بانتظار معرفة قراره، لقد قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح.. إنه لاعب رائع.. ويبث فرحة مدهشة وطاقة إيجابية بين صفوف الفريق وهذا أمر هام".

وعن رفض المهاجم الفرنسي لعرض برشلونة.. أكد ساؤول "الجميع سعيد بقراره ونحن جميعا سعداء للغاية