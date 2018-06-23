ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

نيجويز: جريزمان اتخذ القرار الصحيح بالبقاء في أتليتكو مدريد

السبت 23/يونيو/2018 - 04:53 م
صدى البلد
ا ش ا
اعتبر لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، قرار زميله الفرنسي أنطوان جريزمان بالبقاء بين صفوف النادي "إيجابي وصحيح"، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن ما يجب فعله الآن هو تجديد عقد الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وقال الدولي الإسباني - في تصريح اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الإسبانية - "إن قرار جريزمان بالبقاء يعد نبأ إيجابيا لكل الروخيبلانكوس"، مضيفا "الآن ينقص تجديد عقد أوبلاك".

وأضاف عن جريزمان: "كنا بانتظار معرفة قراره، لقد قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح.. إنه لاعب رائع.. ويبث فرحة مدهشة وطاقة إيجابية بين صفوف الفريق وهذا أمر هام".
وعن رفض المهاجم الفرنسي لعرض برشلونة.. أكد ساؤول "الجميع سعيد بقراره ونحن جميعا سعداء للغاية

ترشيحاتنا

أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

شاهد .. هتافات جماهير البرازيل للنجم المصري محمد صلاح بالمونديال

5 تغييرات بتشكيل منتخب كرواتيا في مباراة أيسلندا بكأس العالم

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

هازارد رجل المباراة بلقاء بلجيكا وتونس في كأس العالم

القوات العراقية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا تستهدف داعش

بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من هجوم إرهابي بالصواريخ.. صور

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

كأس العالم 2018 بروسيا يحقق رقما قياسيا

لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو

كريستيانو رونالدو أسرع لاعبي المنتخبات في كأس العالم

شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة مصر والسعودية فى كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط
بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟