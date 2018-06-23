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طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 06:30 م
كونسيلر - صورة ارشيفية
كونسيلر - صورة ارشيفية
آية التيجي - رنا عصمت
يتميز "الكونسيلر" بـاستخداماته المتعددة وغير المتوقعة ايضا، حيث انها يستطيع ان يعطي إطلالة مليئة بالحيوية، ونضارة للبشرة، إضافة إلى أنه يمكن ان يعطي لونا موحدا لبشرتك، ويمكن ايضا ان يخفى عيوبها، والبقع الداكنة.

وإذا كانت بشرتك تعاني من الإجهاد فيمكن باستخدام الكونسيلر ان تحصلي على البشرة التي تحلمين بها، وبدون اى مجهود على الإطلاق، وفي وقت سريع.

ويخفى الكونسيلر العيوب والانتفاخات تحت العين، وحتى الهالات السوداء ايضا يمكن ان يخفيها تماما، ويجب وضع الكونسيلر بكميات بسيطة، وتوزيعها بالفرشاة المخصصة لها، ومن ثم وضع القليل من البودرة الشفافة، لتظهري بمظهر متألق، وجميل.

وإليكم صور توضح طريقة وضع الكونسيلر بطريقة احترافية.
طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور
طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور
طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

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