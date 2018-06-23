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حوادث

مصرع عجوز أثناء فضها مشاجرة في الدقهلية

السبت 23/يونيو/2018 - 05:06 م
مشاجرة في الدقهلية
مشاجرة في الدقهلية - ارشيفيه
همت الحسينى
لفظت سيدة عجوز انفاسها الاخيرة باحدى قرى شربين اثر توقف فى عضلة القلب اثناء تدخلها لفض مشاجرة بين طرفين.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا بورد بلاغ لمركز شرطة شربين ، من مستشفى شربين العام بوصول ميرفت م. أ 62 عاما ربة منزل، مقيمة قرية " رأس الخليج " جثة هامدة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد الارضى رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من " طرف أول " جاسر ح.م 46 عاما عامل " نجل المتوفاه " و" طرف ثان " و محمد إ. ا 50 عاما تاجر خضروات وزوجته وجميعهم يقيمون بذات القرية لإستئجار الطرف الأول شقة بمنزل الطرف الثانى ورغبة الأخير فى إنهاء العلاقة الإيجارية , على إثرها تشابك الطرفان بالأيدى , وحال تدخل المتوفاه لفض الخلاف سقطت على الأرض مما أدى إلى وفاتها .

وبسؤال طرفي المشاجرة قررا بذات المضمون، وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف بعضلة القلب ولاتوجد شبهة جنائية.

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