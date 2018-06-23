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منوعات

شاهد .. لحظة موت أحد مشاهير موقع اليوتيوب على يد حبيبته

السبت 23/يونيو/2018 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف فيديو مروع اللحظات الأخيرة لأحد مشاهير موقع اليوتيوب، قبل أن تطلق حبيبته النار عليه حتى الموت بعد أن أمرها باستخدام مسدسه والتصويب نحوه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصدر المدعون العامون في مقاطعة نورمان بولاية مينيسوتا يوم الجمعة مقاطع فيديو ونص من الفيديو يظهر المصير النهائي لبيدرو رويز ، 22 عامًا ، وهو مع صديقته الحامل موناليزا بيريز ، 20 عامًا.

وقالت موناليزا لحبيبها قبل ان تطلق النار عليه انها لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وأنها خائفة، وذلك عبر فيديو سجل في شهر يونيو عام 2017، حيث وجهت الشابة مسدس من عيار 50 ملم يطلق عليه نسر الصحراء، وهو يعتبر واحد من أقوى المسدسات في العالم.

وبحسب الصحيفة كان الشاب يخوض تجربة مميتة عن طريق وضع قاموس ضخم على صدره، في حين صديقته تطلق النار عليه، في محاولة لإثبات مدى قوة المسدس، لينتهي الأمر بإطلاق الشابة عيار ناري اخترق الكتب وصدر الشاب ليلقى حتفه في الحال.

وبعد إلقاء القبض على شريكة الضحية، حكم على بيريز من مدينة ريدفيلد بولاية ساوث داكوتا في وقت سابق من هذا العام، بالسجن لمدة 180 يوما لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.


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