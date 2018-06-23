ضبط 310 كيلو أسماك وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، غلق مطعم بالمنصورة وثلاجه أسماك مجمدة بدكرنس، للعمل بدون ترخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة.



وأضاف الشعراوي ، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم ضبط 310 كيلو أغذية متنوعة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك شملت 250 كيلو أسماك مجمدة، و60 كيلو أغذية متنوعة، وتحرير 10 محاضر مخالفات صحية، ولعدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل المنشآت المذكورة.



جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية.



وأمر محافظ الدقهلية، بإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها و متابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن، ضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.



وكلف الشعراوي، رئيس حي غرب المنصورة، رئيس مركز دكرنس، للتنسيق مع مديرية القوى العاملة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمطعم المشار إليه بالمنصورة، و ثلاجة الأسماك بدكرنس.



وأكد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصًا على صحة وحياة المواطنين و التوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين .



وأشاد الشعراوي، بجهود مديرية الصحة لحماية صحة المواطنين والقيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.