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محافظات

محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور

السبت 23/يونيو/2018 - 04:58 م
محافظ الأقصر يوجه
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى باسنا
شمس يونس
فى استجابة فورية منه لاتصال أحد المواطنين المضارين من توقف العمل بوحدة الغسيل الكلوى بإسنا نتيجة كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية ، أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات مياه لضخ كميات كافية لتشغيل وحدة الغسيل الكلوى فورًا حتى يتم استئناف العمل بها.

كما وجه محافظ الأقصر، وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، بتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى ومتابعة حالة المرضى أولًا بأول.

ووجه محمد بدر، بفتح القاعات المكيفة بمجلس مدينة إسنا لاستقبال مرضى الوردية الثانية، إلى حين انتهاء جلسات الغسيل الكلوى لمرضى الوردية الأولى.

وفى السياق نفسه، تابع يوسف جلال نائب رئيس مركز إسنا، مراحل العمل فى خط المياه الرئيسى بإسنا الجارى إصلاحه لسرعة عودة المياه مرة أخرى إلى الأماكن التى انقطعت عنها.

وكان مركز إسنا قد شهد اليوم السبت، كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية بإسنا جنوب الأقصر، مما أسفر عن انقطاع المياه عن وحدة الغسيل الكلوى وتوقف جلسات الغسيل للمرضى، وجارى إصلاح خط المياه.

يشار إلى أن وحدة الغسيل الكلوي بإسنا تعمل على مدار اليوم لمدة 3 ورديات حيث تتضمن الوردية الواحدة إجراء عمليات الغسيل لـ42 مريضًا.
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور
محافظ الأقصر يوجه وكيل الصحة بتفقد وحدة غسيل الكلى بإسنا..صور

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