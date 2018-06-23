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حوادث

ضبط شخص لتجميعه كمية من البنزين وبيعه بالسوق السوداء بالفيوم

السبت 23/يونيو/2018 - 05:02 م
بنزين - ارشيفيه
بنزين - ارشيفيه
الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت أجهزة الأمن بالفيوم، حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها صاحب محطات الوقود ومحل زيوت بمراكز المحافظة، لبيعهم الوقود بأعلى من سعره الرسمي، ومحاولة الإتجار به فى السوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ش.ا""صاحب محل زيوت"، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وبحوزته 150 لتر بنزين 80 مدعم بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر،

تم تحرير محضر بالواقعة، برقم 16744 لسنة 2018 جنح مركز الفيوم. والتحفظ على الكميات المضبوطه وأحيل إلى النيابة العامة التى تناولت التحقيق.

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