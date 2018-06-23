إخلاء سبيل المتهم فى واقعة فيديو المرح فى الصلاة بالدقهلية

أخلت نيابة مركز المنصورة سبيل المتهم بازدراء الأديان فى واقعة فيديو المرح، والذي أثار غضب المواطنين، حيث تم عرضه على مواقع التواصل وتم نشره إعلاميا.



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط وائل .م .ا عامل، حيث تم اتهامه بازدراء الأديان نظرا لحصوله على ترخيص احتفالية بأحد الموالد بطناح ولكنه قام بالمرح والرقص أثناء الصلاة وتسبب فى فوضى لاساءته للدين وتم تحرير محاضر ضده من أبناء القرية وأخطرت النيابة للتحقيق وتم العرض على النيابة.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت فيديو به مجموعة من الأشخاص يرقصون اثناء الصلاة بأحد الموالد مما أثار استياء المسلمين منهم ومن نشر الفيديو وترويجه.