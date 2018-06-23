رئاسة زيمبابوي: هناك محاولات عديدة لاغتيال الرئيس منانجاجوا

قال المتحدث باسم رئاسة زيمبابوي جورج شارامبا، إن التحقيقات في الانفجار الذي وقع، اليوم السبت، خلال تجمع للحملة الانتخابية المؤيدة للرئيس "ايميرسون منانجاجوا" لا تزال جارية، لافتا إلى أن "هناك محاولات عديدة" لاغتيال "منانجاجوا" على مدار الأعوام الماضية.



وأضاف شارامبا، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن "منانجاجوا" يتواجد حاليا بمنزل يقع تحت إدارة الدولة في مدينة "بولاوايو"، حيث كان يلقي كلمة له قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل.



وأصبح "منانجاجوا" رئيسا زيمبابوي في نوفمبر الماضي، بعد تنحي الرئيس السابق المخضرم "روبرت موجابي" وسط ضغط عسكري وشعبي، حيث تولى "موجابي" الحكم في زيمبابوي في عام 1980، وستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أول انتخابات رئاسية لا يتواجد بها.