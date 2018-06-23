ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحريري يستقبل البابا تواضروس

السبت 23/يونيو/2018 - 05:05 م
صدى البلد
مايكل حنا
استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ظهر اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له ببيت الوسط.

وحضر المقابلة سفير مصر بلبنان نزيه التجاري.

تأتي زيارة قداسة البابا لرئيس الوزراء اللبناني في إطار زيارة قداسته للبنان والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس.

ترشيحاتنا

إثيوبيا تكشف عدد المصابين في الانفجار

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك

أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

الزمالك يستقر على بيع كاسونجو بـ 133 مليون جنيه

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

شاهد.. أجسام غريبة في سماء تركيا

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

6 معلومات عن مدمر أسطورة خط بارليف اللواء باقي زكي يوسف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط
بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟