الحريري يستقبل البابا تواضروس

استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ظهر اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له ببيت الوسط.



وحضر المقابلة سفير مصر بلبنان نزيه التجاري.



تأتي زيارة قداسة البابا لرئيس الوزراء اللبناني في إطار زيارة قداسته للبنان والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان. واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس.