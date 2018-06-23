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ثقافة

وزير الآثار: انتهاء تطوير الهرم هندسيا 100% قبل منتصف يوليو

السبت 23/يونيو/2018 - 05:05 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د.خالد العناني وزير الآثار أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات بالجيزة قارب علي الإنتهاء هندسيا بنسبة 100%،وحدد العناني موعدا لذلك بقبل منتصف يوليو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لصدي البلد بمناسبة الزيارة التي قام بها د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت للمشروع.

وأكد العناني أن المرحلة التالية في تطوير الهرم هي التشغيل خاصة مناطق الكافيتريات والمطاعم والبازارات.

وقال العناني إن رئيس الوزراء حرص على زيارة منطقة الباركينج ومركز الزوار، معبرا عن إعجابه بما تم في المشروع،وأشاد بالعاملين به.

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