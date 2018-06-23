روميليو لوكاكو يزلزل عرش كرستيانو رونالدو عبر بوابة تونس

زلزل الهداف "روميليو لوكاكو" مهاجم منتخب بلجيكا، عرش نجم البرتغال كرستيانو رونالدو، وذلك عقب نجاحه في إحراز هدفين بشباك المنتخب التونسي خلال المباراة التي جمعتهم منذ قليل في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم روسيا 2018.



وتمكن لوكاكو من إعتلاء قائمة هداف كأس العالم برفقة كرستيانو، وذلك برصيد 4 أهداف لكل منهم، حيث أحرز الدون هاتريك بمرمى أسبانيا، قبل أن يضيف هدفا في مرمى المغرب، بينما لوكاكو أحرز هدفين في مرمى بنما قبل أن يحرز هدفين اليوم أيضا.



فيما حل وصيفا كل من لاعب اسبانيا دييجو كوستا، ولاعب منتخب روسيا "تشيرشيف" برصيد 3 أهداف لكل منهما.

