طارق حامد يقترب من الرحيل عن الزمالك

اقترب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال بشكل رسمي لصفوف نادى الأسيوطى سبورت – الأهرام – بعد المفاوضات المكثفة التى دارت بين الناديين خلال الأيام القليلة الماضية.



ورحب مسؤولو نادى الزمالك بانتقال طارق حامد لصفوف فريق الأسيوطى وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن إتمام الصفقة عقب إعلان انتقال ملكية فريق الأسيوطى لإحدى الشركات السعودية نهاية الشهر الجارى.



ويتواجد طارق حامد فى الوقت الحالى برفقة المنتخب الوطني المشارك فى كأس العالم بروسيا ويقدم مستويات مميزة مع الفراعنة بالمونديال.