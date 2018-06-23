ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

طارق حامد يقترب من الرحيل عن الزمالك

السبت 23/يونيو/2018 - 04:51 م
صدى البلد
ملك موسى
اقترب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال بشكل رسمي لصفوف نادى الأسيوطى سبورت – الأهرام – بعد المفاوضات المكثفة التى دارت بين الناديين خلال الأيام القليلة الماضية.

ورحب مسؤولو نادى الزمالك بانتقال طارق حامد لصفوف فريق الأسيوطى وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن إتمام الصفقة عقب إعلان انتقال ملكية فريق الأسيوطى لإحدى الشركات السعودية نهاية الشهر الجارى.

ويتواجد طارق حامد فى الوقت الحالى برفقة المنتخب الوطني المشارك فى كأس العالم بروسيا ويقدم مستويات مميزة مع الفراعنة بالمونديال.

ترشيحاتنا

شاهد.. أجسام غريبة في سماء تركيا

إحالة سائق الميكروباص مغتصب فتاة مدينة نصر للمفتي

الإسباني فاسكيز: حزين لقرار كوفاسيتش بترك ريال مدريد

مدير منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة سعد سمير وكهربا

بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك

أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

وزارة الإعلام السعودية ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن قناة BeoutQ

لاعبو المنتخب الوطني يبرئون سعد سمير

كوفاسيتش: كرواتيا أصبحت منتخبا قويا.. ولست سعيدا بريال مدريد

شاهد.. رد فعل رونالدو تجاه قناة إسرائيلية حاولت إجراء لقاء معه.. فيديو

تونس تقلص الفارق مع بلجيكا بهدف من كرة ثابتة.. فيديو

إصابة 23 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط
بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟