الجريني يطلق 100 مرة ويحضر لعمله السينمائي الأول

أطلق الفنان المغربي عبد الفتاح الجرينى، أغنية سينجل جديدة بعنوان ''100 مرة'' على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي.



وتم التحضير لهذه الأغنية منذ مدة طويلة بالمكتبة الخاصة لشركة بلاتينوم ريكوردز، حيث كشف الجريني في تصريح صحفي أنه قرر إصدار''100 مرة'' باللهجة المصرية أمام الطلب المتزايد من الجمهور المصري على أغانيه، كما أكد أن مصر والشعب المصري من أحب الشعوب إلى قلبه لأنهم كانوا أول الداعمين له في مسيرته الفنية، وأضاف الجريني أنه يستمتع بالغناء باللهجة المصرية كما المغربية أو الخليجية وأن الهدف من وراء أي أغنية يطرحها أن يكون هناك موضوع ورسالة هادفة.



'الجريني'' اكتفى بطرح الأغنية على اليوتوب والمنصات الرقمية الأخرى، ومن المستبعد أن يصورها على شكل الفيديو كليب نظرا لضيق الوقت وانشغاله بالتحضير لمشروع عمله السينمائي الأول والذي يحتاج إلى الكثير من العمل والتحضيرات وإلى مجهود مضاعف من حيث التمثيل وتجهيز أغاني الفيلم.