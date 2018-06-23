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أخبار البلد

الكهرباء: 11 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية عن حمل اليوم

السبت 23/يونيو/2018 - 05:04 م
صدى البلد
ا ش ا
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم /السبت/ قدرها 11 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 29 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 28 ألف ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و670 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة 25 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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