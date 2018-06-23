الإمارات تكشف إجمالى مساعدات الإغاثة لأبناء الحديدة

تنفيذا لتوجيهات #رئيس_الدولة.. 100 شاحنة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية و غذائية لسكان #الحديدة تصل إلى مديرية المخا اليمنية#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 23, 2018

كشفت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الإماراتية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر عن إجمالى مساعدات الإغاثة لميناء الحديدة ضمن خطة التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.وقالت الوكالة: "تستهدف المساعدات إغاثة 1.7 مليون مواطن في تسته #الحديدة والمناطق المحيطة بها وذلك ضمن خطة شاملة وواسعة النطاق وضعها #التحالف_العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في #الحديدة".ونجحت القوات اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، فى التقدم على محور الخط المؤدي لميناء الحديدة، فى وقت صعدت ميليشيات الحوثى الإيرانية من أعمالها الانتقامية فى المدينة الساحلية.