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حوادث

ضبط مدرس متهم باستعراض القوة والتجمهر بمركز أبشواى بالفيوم

السبت 23/يونيو/2018 - 07:45 م
متهم بإستعراض القوة
متهم بإستعراض القوة - ارشيفيه
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط مدرس، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية استعراض قوة وتجمهر، بمركز شرطة أبشواي.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هيثم عطا مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم ، بضبط "ع.ع" 41 سنة" مدرس"، ومقيم بقرية الجيلاني بمركز أبشواي، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8038 لسنة 2018 جنح مركز شرطة أبشواي، بتهمة استعراض قوة وتجمهر.

تم التحفظ على المدرس المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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