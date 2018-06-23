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أخبار العالم

مسئول: نفقات إعادة إعمار أفغانستان تجاوزت نفقات مشروع مارشال

السبت 23/يونيو/2018 - 05:03 م
صدى البلد
ا ش ا
انتقد المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو، إنفاق الولايات المتحدة مليارات الدولارات على جهود إعادة الإعمار في ذلك البلد، قائلا إنها تجاوزت بكثير نفقات مشروع مارشال الأمريكي، الذي استهدف إنعاش اقتصاديات 16 دولة أوروبية، بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف سوبكو - في تصريحات خاصة لصالح صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن 17 عاما من الجهود الأمريكية لإعادة إعمار أفغانستان الممزقة بفعل الحرب، تسببت في إهدار مليارات الدولارات بسبب إخفاق الأمريكيين في القضاء على الفساد، وتنفيذ بنية تحتية في أفغانستان دون مشاورة القادة المحليين بشأن ما إذا كانوا في حاجة لهذه الجهود أو إذا كان بإمكانهم تحمل نفقاتها، مضيفا أن هذه الجهود وقعت في شرك الاعتقاد الخاطئ بأن الأفغان لديهم نفس احتياجات الأمريكيين.

وتابع قائلا إنه نتج عن هذه الإخفاقات في التواصل والتفاهم إهدار دافعي الضرائب الأمريكيين المليارات في بناء محطات الطاقة والغاز، وكذلك في بناء فندق لصالح الأفغان لم يقوموا باستخدامه ولا يستطيعون نحمل نفقات تشغيله بأنفسهم.
كما أشار إلى الحاجة لوجود تنسيق أفضل مع الحكومة الأفغانية، بالإضافة إلى تنسيق استراتيجية الحكومة الكلية، حتى يتسنى للوكالات الأمريكية التواصل بشكل أفضل مع بعضها البعض.
ويقول مكتب سوبكو إن الولايات المتحدة أنفقت نحو 2ر117 مليار دولار على جهود إعادة إعمار أفغانستان منذ عام 2002، وهو مبلغ يفوق ما تم إنفاقه لإعادة إنعاش اقتصاديات 16 دولة أوروبية بموجب مشروع مارشال والمُقدر بنحو 103 مليار دولار أمريكي.

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