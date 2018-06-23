ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

العناني يكشف لـ صدى البلد تكليفات رئيس الحكومة للانتهاء من مشروعات الآثار

السبت 23/يونيو/2018 - 06:12 م
رئيس الوزراء والعناني
رئيس الوزراء والعناني في مركز ترميم المتحف الكبير
علاء المنياوي
أشاد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمشروع المتحف المصري الكبير، أثناء الزيارة التي قام بها مدبولي اليوم، السبت، بصحبة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قال "العناني" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء مهتم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأعطى توجيهات بتوفير أي متطلبات مالية يحتاجها المشروع.

وكشف العناني أن "اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالمشروع، تمت ترجمته إلى تكليفات من رئيس الوزراء لي أنا واللواء كامل الوزير بعقد اجتماع أسبوعي مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروع المتحف، لمتابعة ما يتم تنفيذه وما يستجد".

وأكمل وزير الأثار أن الحكومة مهمتة بمشاريع الآثار،لافتا إلى أن هناك توجيهات حكومية بالانتهاء من بعضها، ومنها قصر البارون ومشروعات أخرى.

يذكر أن وزارة الأُثار وقعت في 30 أبريل 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" لتطوير ورفع كفاءة واستكمال متحف الحضارة وقصر البارون وقصر محمد علي بشبرا واستراحة الملك فاروق بالهرم، ومشروع تطوير هضبة الأهرام وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية وقصر الكسان بأسيوط والمتحف اليوناني الروماني بمبلغ 1.270.000.000 جنيه.

ترشيحاتنا

السعودية: السجن و100 ألف ريال غرامة على مرتكبى جرائم التحرش

إحالة ضابط وأميني شرطة للتحقيق فى هروب تاجر مخدرات بشبين القناطر

معلول مدرب تونس: هذه إمكانياتنا وانتصار بلجيكا مستحق

المرشح الرئاسى دميرتاش يتوعد رجب طيب أردوغان

داليا زيادة توجه رسالة لـ فئران مواقع التواصل الاجتماعى

تونس تقلص الفارق مع بلجيكا بهدف من كرة ثابتة.. فيديو

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة مصر والسعودية فى كأس العالم

زوجة عمرو دياب تستفز الهضبة بفيديو رقص

عمال فرنسا يعاقبون ماكرون بقطع الغاز عن قصر الإليزيه

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت

الإسباني فاسكيز: حزين لقرار كوفاسيتش بترك ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

فيديو

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية في طنطا.. فيديو وصور
الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟