العناني يكشف لـ صدى البلد تكليفات رئيس الحكومة للانتهاء من مشروعات الآثار

أشاد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمشروع المتحف المصري الكبير، أثناء الزيارة التي قام بها مدبولي اليوم، السبت، بصحبة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



قال "العناني" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء مهتم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأعطى توجيهات بتوفير أي متطلبات مالية يحتاجها المشروع.



وكشف العناني أن "اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالمشروع، تمت ترجمته إلى تكليفات من رئيس الوزراء لي أنا واللواء كامل الوزير بعقد اجتماع أسبوعي مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروع المتحف، لمتابعة ما يتم تنفيذه وما يستجد".



وأكمل وزير الأثار أن الحكومة مهمتة بمشاريع الآثار،لافتا إلى أن هناك توجيهات حكومية بالانتهاء من بعضها، ومنها قصر البارون ومشروعات أخرى.



يذكر أن وزارة الأُثار وقعت في 30 أبريل 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" لتطوير ورفع كفاءة واستكمال متحف الحضارة وقصر البارون وقصر محمد علي بشبرا واستراحة الملك فاروق بالهرم، ومشروع تطوير هضبة الأهرام وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية وقصر الكسان بأسيوط والمتحف اليوناني الروماني بمبلغ 1.270.000.000 جنيه.