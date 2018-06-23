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كأس العالم

الزمالك ينتظر حسم موقف شيكابالا

السبت 23/يونيو/2018 - 04:56 م
صدى البلد
ملك موسى
ينتظر مسئولو نادى الزمالك، تحديد موقف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بشكل رسمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي حالة رحيل شيكابالا عن الزمالك فى الصيف الحالى سيكون عماد السيد حارس القلعة البيضاء العائد من إنبى هو كابتن الفريق، لكونه أقدم اللاعبين المتواجدين حاليا باستثناء شيكابالا.

ولعب عماد السيد فى قطاع ناشئى الزمالك قبل تصعيده للفريق الأول ثم رحل لعدة أندية، وهى طلائع الجيش وإنبى، قبل العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

ويستعد شيكابالا للرحيل عن الزمالك بشكل نهائى فى الصيف الجارى بعدما أعلن اللاعب رغبته فى استمرار تجربة اللعب خارج مصر بعدما انتهت إعارته للرائد السعودي.

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