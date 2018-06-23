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برلمان

وزير الزراعة للنواب: لن أستطيع العمل بدون ظهير نيابي قوي.. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 05:00 م
وزير الزراعة الجديد
وزير الزراعة الجديد مع النواب
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لن يستطيع العمل بمفرده بدون وجود ظهير نيابي قوي، وأيضا دعم من البرلمان، وذلك من أجل فتح الملفات الموجودة في الوزارة، وتذليل العقبات التي تواجه بعض المزارعين على مستوى الجمهورية للنهوض بمستوى الزراعة المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم السبت، بحضور هشام الشعيني رئيس اللجنة والأعضاء، حيث اعتذر أبو ستيت عن حضور اجتماع اللجنة، وذلك لارتباطه بتجهيز برنامج وزارة الزراعة لتقديمه لرئيس الحكومة غدا حتي يتم مناقشته الأربعاء القادم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأكد وزير الزراعة في ختام كلمته على أهمية دعم مجلس النواب للوزارة حتى يتثنى له النجاح والنهوض بالزراعة، وتحقيق كافة الخطط التي ستضعها الوزارة في برنامجها من أجل تطوير الزراعة المصرية.
وزير الزراعة للنواب: لن أستطيع العمل بدون ظهير نيابي قوي.. صور
وزير الزراعة للنواب: لن أستطيع العمل بدون ظهير نيابي قوي.. صور
وزير الزراعة للنواب: لن أستطيع العمل بدون ظهير نيابي قوي.. صور
وزير الزراعة للنواب: لن أستطيع العمل بدون ظهير نيابي قوي.. صور

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