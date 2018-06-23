الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

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معلومات عن مشاهدة المكسيك وكوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية Vs المكسيك، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن 4K) .



أي قنوات تبث اللقاء؟



تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.



موعد مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية؟



6:00 مساءًا بتوقيت السعودية .

5:00 مساءًا بتوقيت مصر .

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا .

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان .

6:00 مساءًا بتوقيت العراق .

5:00 مساءًا بتوقيت السودان .

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن .

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءًا بتوقيت تونس .

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب .

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت .

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT .



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