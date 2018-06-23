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الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

السبت 23/يونيو/2018 - 04:53 م
صدى البلد
نور عادل
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معلومات عن مشاهدة المكسيك وكوريا الجنوبية اليوم كوريا الجنوبية Vs المكسيك، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن 4K) .

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

موعد مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية؟

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية .
5:00 مساءًا بتوقيت مصر .
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين .
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا .
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان .
6:00 مساءًا بتوقيت العراق .
5:00 مساءًا بتوقيت السودان .
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن .
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءًا بتوقيت تونس .
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر .
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب .
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت .
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT .

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