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ديني

دار الإفتاء تنصح بصلة الأرحام لهذا السبب

السبت 23/يونيو/2018 - 04:57 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء، إن صلة الرحم شيء أساسي في ديننا الإسلامي، مضيفة «صِلْ رحمك وقِفْ بجانبهم، ولو لم تجد ترحابًا منهم، وابتغِ الثواب من عند الله».

ونصحت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» بصلة الرحم، قائلة: «إذا أردت أن يديم الله عليك الإنعام، فداوم على صلة الأرحام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك» (رواه البخاري).

وتابعت: أَصِلُ مَن وصلك: أَمْنُنْ عليه بالإنعام جزاء صلته لرحمه.

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