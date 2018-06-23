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كأس العالم

كفيتوفا حاملة اللقب تبلغ نهائي برمنجهام للتنس

السبت 23/يونيو/2018 - 04:59 م
صدى البلد
رويترز
فازت بترا كفيتوفا حاملة اللقب على الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو 6-3 و6-2 بعد عرض قوي لتبلغ نهائي بطولة برمنجهام للتنس اليوم السبت. ولم تخسر بطلة ويمبلدون مرتين أي مجموعة في البطولة حتى الآن حيث تواصل استعداداتها القوية لثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام والتي ستقام على ملاعب عشبية الشهر المقبل. وهو الانتصار 51 الذي تحققه كفيتوفا خلال مسيرتها على الملاعب العشبية كما تخطت سيمونا هاليب المصنفة الأولى بتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات هذا العام برصيد 36 مباراة.

وقالت كفيتوفا "الاحصاءات رائعة هذا الأسبوع. لم أكن أتوقع ذلك في بداية الموسم. لم أبدأ جيدا في استراليا.

"الأمور تسير بشكل رائع منذ بداية الموسم ولا أعتقد اني خضت موسما رائعا بهذا الشكل من قبل".

وستلتقي كفيتوفا في النهائي مع مجدالينا ريباريكوفا بطلة نسخة 2009 التي فازت 7-6 و6-4 على التشيكية باربورا ستريتسوفا.

وأنهت اللاعبة السلوفاكية البالغة من العمر 29 عاما المباراة لصالحها في ساعة واحدة و47 دقيقة.

وقالت ريباريكوفا التي وصلت الى الدور قبل النهائي في ويمبلدون العام الماضي "كنت أعرف انها ستكون مباراة صعبة لانها لاعبة موهوبة جدا.

"ربما كانت الأوفر حظا قبل المباراة لانها سبق وأن تغلبت علي. كانت مباراة جيدة جدا واستمتعت بها".

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