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محافظات

ماجستير عن مدارس التربية الكنسية في تربية الفيوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
حصلت الباحثة مادونا عماد ناشد المعيدة بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الفيوم،على درجة الماجستيرعن الرسالة، التى تقدمت بها بعنوان: " دور مدارس التربية الكنسية فى دعم بعض القيم الاجتماعية لدى الطفل من وجهة نظر المسئولين وأولياء الامور".

تمت المناقشة بقاعة المناقشات بكلية التربية بجامعة الفيوم وأشرف على الرسالة الدكتور يوسف سيد محمود أستاذ ورئيس قسم أصول التربية وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة الفيوم.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد محمد سكران أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة الفيوم والدكتور يوسف سيد محمود أستاذ ورئيس قسم أصول التربية وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة الفيوم والدكتور نيافة الانبا أبرام اسقف الفيوم وعميد الكلية الاكليريكية سابقا .

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