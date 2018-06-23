ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العبادي يجتمع مع رجل الدين مقتدى الصدر

السبت 23/يونيو/2018 - 06:21 م
العبادي
العبادي
رويترز
قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه التقى اليوم السبت مع رجل الدين مقتدى الصدر في مدينة النجف.

وجاءت الكتلة السياسية للعبادي في المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو فيما تصدرت كتلة الصدر النتائج.

وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.

وعادة يعقد قادة سياسيون في العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات في إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية إذ لا يتمكن أي حزب منفردا من الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

علي جمعة: نجل الشعراوي انضم للإخوان عندما كانوا يدعون إلى الله

بث مباشر.. مؤتمر رئيس الوزراء عقب تفقده منطقة الأهرام

طارق حامد يقترب من الرحيل عن الزمالك

معلول مدرب تونس: هذه إمكانياتنا وانتصار بلجيكا مستحق

عمال فرنسا يعاقبون ماكرون بقطع الغاز عن قصر الإليزيه

الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر

ملابس مثيرة أثارت أزمات للمشاهير آخرهم ميلانيا ترامب

بث مباشر مباراة تونس وبلجيكا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

داليا زيادة توجه رسالة لـ فئران مواقع التواصل الاجتماعى

كريستيانو رونالدو أسرع لاعبي المنتخبات في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

فيديو

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية في طنطا.. فيديو وصور
الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟