العبادي يجتمع مع رجل الدين مقتدى الصدر

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه التقى اليوم السبت مع رجل الدين مقتدى الصدر في مدينة النجف.



وجاءت الكتلة السياسية للعبادي في المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو فيما تصدرت كتلة الصدر النتائج.



وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.



وعادة يعقد قادة سياسيون في العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات في إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية إذ لا يتمكن أي حزب منفردا من الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.