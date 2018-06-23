أول تعليق لـ نيرمين الفقي بعد براءتها من النصب على مواطن خليجي

وجهت الفنانة نرمين الفقي التحية لـ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عقب الحكم ببراءتها من تهمة النصب على مواطن خليجي وعدم وفائها بالزواج به.



ونشرت الفقي على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقا قائلة "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لتحقيقه النجاح الباهر في القضية المقامة بالباطل ضدي وأقدر جهودك فأنت أهل للشكر".



وقضت محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر ببراءة الفنانة نرمين الفقى، من تهمة النصب على مواطن خليجي وعدم وفائها بالزواج به.



وكانت الفنانة نرمين الفقي قد قامت بالرد علي دعوى مواطن خليجي تتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه حيث ورفعت دعوى بالبلاغ الكاذب والتشهير و أن ما ذكره في المواقع الالكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانوني.



وترافع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن الفنانة نرمين الفقي في الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام محكمة جنح الشيخ زايد وطالب الادعاء المدني المؤقت قبل المدعي بمبلغ قدره "10001" عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.