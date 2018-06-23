وزير الإعلام البحريني يدعو لوقفة عربية في مواجهة إيران



وأضاف : "إن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومهنية وفنية ضد بعض القنوات الفضائية العربية المثيرة للفتن والقلاقل لإيقاف أنشطتها التحريضية ومساعيها الخبيثة الرامية إلى إشاعة الفوضى والعداوة والكراهية وتقسيم المنطقة على أسس أيديولوجية ودينية ومذهبية فضلًا عن دعمها للانقلاب الحوثي في اليمن، وتفعيل التدابير الأمنية والتشريعية والقضائية، والتعاون الجاد في تطبيق اتفاقيات مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب، والحيلولة دون إساءة استغلال التقنيات الحديثة وشبكات الإعلام الاجتماعي والإلكتروني في بث أفكار الجماعات الإرهابية أو ترويجها إلى جانب بناء مواقف موحدة في مواجهة الحملات الخارجية المثارة في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المشبوهة والمنظمات الأجنبية وتفنيد المغالطات والأكاذيب".



وأعرب الرميحي عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات "داعمة لمسيرتنا الأخوية على طريق تفعيل الإعلام ودوره المحوري في صون هويتنا وعقيدتنا، وحماية أمننا ومسيرتنا التنموية، بما يعزز مصالح شعوبنا في الأمان والاستقرار والرخاء في وجه المؤامرات الخارجية ودعاة الفتنة والكراهية".

دعا وزير شئون الإعلام البحريني علي الرميحي ، إلى وقفة عربية موحدة وفاعلة في مواجهة إيران وأذرعها الإرهابية وسياستها التوسعية الطائفية البغيضة وأنشطتها الإرهابية التخريبية..مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للتدخلات الإيرانية العدوانية في الشئون الداخلية لدول المنطقة.وقال الرميحي، في كلمته اليوم السبت أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة ، : "إن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات أمنية ومخاطر عسكرية تستهدف أمن واستقرار وهوية ووحدة وسيادة الدول العربية تفرض على جميع أجهزة الإعلام مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقومية كبرى بصفتها سلاحًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا مع القوات المسلحة في ميادين الجهاد ذودًا عن الأمن القومي المشترك في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتدخلات الخارجية السافرة".وأضاف : "أن مملكة البحرين بكافة قطاعاتها العسكرية والإعلامية وبتوجيهات من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حريصة دائمًا على الوقوف في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى ومساعيها الخيرة في بسط الأمن والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتصدي للأخطار والتدخلات الخارجية".وقال الرميحي : "إن مشاركة البحرين الفاعلة في التحالف لدعم الشرعية وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة، جاءت انطلاقًا من ثوابتنا الدينية والقومية والإنسانية والتزامًا بروح الأخوة الصادقة ونصرة الأشقاء وتلبية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، وتفعيلًا للمواثيق والمقررات الصادرة عن القمم العربية، آخرها " قمة القدس " في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في مساندتها لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".وثمن المشاريع والمساعدات الإغاثية والعلاجية والتنموية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، والمؤسسات الخليجية والعربية.وقال الرميحي : "إن اجتماع اليوم يأتي في إطار إدراكنا المشترك لأهمية تفعيل العمل الإعلامي المشترك وتعزيز دور الإعلام بمختلف وسائله من خلال تدعيم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ضمن الالتزام الكامل بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، بهدف حماية مصالح الشعب اليمني الشقيق وحفظ أمنه وهويته العربية ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، وإبراز المشاريع والمساعدات الإغاثية والعلاجية والتنموية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمؤسسات الخليجية والعربية".