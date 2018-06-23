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فن

غدا.. السيناريست أيمن سلامة ضيف كريم كوجاك على ميجا إف إم

السبت 23/يونيو/2018 - 06:18 م
السيناريست أيمن سلامة
السيناريست أيمن سلامة
سمر سعد
يحل السيناريست أيمن سلامة، غدا الاحد، ضيفا على برنامج "كاميرا دور" الذى يذاع فى محطة "ميجا اف ام" من تقديم المذيع كريم كوجاك الذى يذاع من الساعة 8 إلى 10 مساء.

"سلامة" سيتحدث عن نجاح مسلسل "ضد مجهول" الذى قام بتأليفه فى موسم رمضان الماضى وشارك فى بطولته الفنانة غادة عبدالرازق وحقق نجاحا كبيرا ويتحدث عن رؤيته للدراما وكواليس أخرى يكشف عنها لأول مرة من خلال البرنامج.

برنامج "كاميرا دور" من تقديم الاذاعى كريم كوجاك ويذاع ايام الاحد والاثنين والثلاثاء ويستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن.

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