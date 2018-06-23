هاني محمود: لاعبات الأولمبياد الخاص مستعدات لخوض مونديال شيكاغو

أعرب وزير التنمية الادارية والاتصالات الأسبق المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن استعداد الفريق الآنسات للأولمبياد الخاص المصري لخوض أول كأس اقليمي لكرة القدم الموحدة النسائية والمقرر اقامتها بمدينة شيكاغو الامريكية خلال الفترة من 15 حتي 21 من شهر يوليو القادم.



وأكد «محمود» أن الفريق يواصل تدريباته يوميًا بمركز أعداد المنتخبات والفرق القومية بالمعادي واللاعبات جاهزة وفي فورمة عالية.



وأضاف محمود، أن الفريق المصري هو فريق موحد يتكون من 5 لاعبات من الاولمبياد الخاص و 5 لاعبات من غير المعاقات وجميعهن قد شاركن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت في القاهرة في شهر ديسمبر عام 2017 وحصل فيه الفريق المصري علي المركز الاول والميدالية الذهبية والكأس.



يذكر أن القرعة التي أجريت في ولاية شيكاغو الأمريكية لأول كأس عالمية لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص أوقعت منتخب مصر للآنسات في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من كوريا والهند والمكسيك.