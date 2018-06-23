برلمانى: ننتظر خطة وزير الاتصالات الجديد لتعزيز الشمول المالي

قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر خطة وزير الإتصالات الجديد، بشأن منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي ووضع إستراتيجية فيما يخص تطوير البرمجيات، واستغلال الطاقات.



وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس، يعد خطوة للتنسيق والتعامل خلال خطة واضحة، لافتا إلى أن الوزارة سيكون لها دور كبير فى التحول إلى الشمول المالى، وتحقيق التعاملات البنكية من خلال التكنولوجيا وتسهيل معاملات المستثمريين.



وأكد النائب أن منظومة الشمول المالى تحتاج إلى تطوير وتوعية وتثقيف والعمل على ضخها فى المحالات التجارية من خلال التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه:" سيتم استدعاء وزير الإتصالات الجديد لسماع خطته الجديدة ولكن بعد فترة من توليه المنصب لمعرفة ماهى الخطوات التى أنجازها خلال تلك الفترة، وخطته حول تصنيع هاتف مصرى 100% دون استيراد الخامات من الخارج".



وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد، أنه تم الإتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.