الجندي: الحبكة الدرامية في قصص القرآن تمتع القارئ.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن العبرة في قصص القرآن الكريم دائمًا في النهايات، والعمل الدرامى قائم على قصة بمقدمة، ثم تتشابك الأحداث، والحل يكون في آخر القصة بعد نسج خيوط الحدث وحلها بالتدريج.



وأوضح "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على راديو 9090، أن القصص في القرآن الكريم تسير ببداية بسيطة وتتشابك الأحداث وصولًا إلى النهاية، مضيفًا أن قصص القرآن به إمتاع عن طريق الحبكة الدرامية، وأعطى مثالًا على ذلك قصة أصحاب الكهف وقصة سيدنا آدم في سورة البقرة.



وتابع": دفنت الكثير من الأموات، وفي كل مرة أذهب إلى القبر أعود بمعنى جديد عن الموت.