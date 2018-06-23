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أخبار العالم

شاهد .. طفولة المستشارة الألمانية ميركل تظهر بقوة في بيروت

السبت 23/يونيو/2018 - 06:14 م
ميركل ورئيس الوزراء
ميركل ورئيس الوزراء اللبناني
رحيم يسري
اظهر مقطع فيديو الجانب الطفولي في شخصية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعد من بين أقوى نساء العالم، حيث حرصت المستشارة على اللعب مع الأطفال خلال زيارتها لمدرسة في العاصمة بيروت تهتم بتعليم الأطفال من اللاجئين السوريين وغيرهم من أطفال المواطنين المحليين.

وقامت المستشارة الالمانية بحركات غنائية وإشارات مضحكة وهي منسجمة مع الاطفال ، وبدت ميركل بشوشة وتقوم بحركات طفولية عفوية على غير العادة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد قامت أمس الجمعة، بزيارة إلى لبنان، التقت خلالها برئيس الوزراء سعد الحريري ، وشملت المناقشات بين الطرفين الوضع في سوريا وكيفية التوصل إلى حل من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن ميركل قولها "نرغب في المساعدة على التوصل لحلول في سوريا تؤدي لإمكانية عودة اللاجئين... نحتاج ظروفا أكثر أمنا حتى تصبح العودة ممكنة"،وكانت ألمانيا قد استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، حيث تتعرض ميركل لضغوط في بلدها بسبب سياستها نحو الهجرة، وهي مسألة تهدد بتقويض ائتلافها الحاكم خاصة عقب اندلاع الخلاف مع وزير داخليتها زينهوفر.

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