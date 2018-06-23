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أخبار البلد

تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة المنتخب التونسي بخماسية أمام بلجيكا

السبت 23/يونيو/2018 - 06:18 م
صدى البلد
محمد بدران
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة منتخب تونس قائلا إن منتخب بلجيكا أقوى الفرق المتواجدة بالمونديال، واصفًا اياه بالرهيب، كما أكد أن الفريق التونسي لم يُقصر.

وكتب نبيل الحلفاوي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "بلجيكا رهيبة أظنها (حتى الآن) أقوى فرق البطولة.. الفريق التونسي لم يقصر.. ويحسب له تماسكه بعد الهدفين وتسجيل أول هدف عربي ملعوب.. أقولها من الآن.. المنتخب التونسي لا يلام أيا كانت النتيجة".

يذكر المنتخب التونسى ودع بطولة كاس العالم بخسارته اليوم أمام بلجيكا، بنتيجة 5/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من كأس العالم، لتودع بعدها المونديال.

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