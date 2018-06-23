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أخبار البلد

وزير الإعلام السعودي يعلق على اجتماع دول تحالف دعم الشريعة

السبت 23/يونيو/2018 - 06:16 م
صدى البلد
محمد بدران
عبر "عواد بن صالح العواد" وزير الإعلام السعودي عن سعادته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة بالمشاركة في اجتماع دول تحالف دعم الشريعة فى اليمن بجدة.

وغرد العواد قائلا "‏تشرفت بالمشاركة في اجتماع أصحاب المعالي وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بجدة، والذي استعرض الجهد الإعلامي لدول التحالف في الفترة الماضية ومدى تحقيقه لأهدافه، وبحث تعزيز جهود التعاون الإعلامي بينها وسبل تطويره، والتصدي للإعلام المعادي وتنسيق الجهود لمواجهته وكشف أجندته"

يأتى هذا الاجتماع فى مرحلة هامة وحساسة فيما يخص الشأن اليمنى تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشريعة فى اليمن في مختلف الجبهات وخصوصا في الحديدة وصعدة ونهم فى ظل انحدار وتقهقر ملحوظ للقوات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني

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