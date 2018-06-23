خالد الجندي: الراجل هو اللي يعرف يجيب الجنيه بالحلال.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن وجود الأب في حياة الإنسان نعمة عظيمة، مضيفا": الرجال اليوم لاتقدم لها كلمة تقدير أو شكر، الراجل هو اللي يعرف يجيب الجنيه بالحلال في الزمن الصعب دا".



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون " على الراديو 9090 ، ": الراجل بيستخسر في نفسه اللقمة خوفا أن يكون مقصر مع أولاده، ويتحمل ضرورات العمل وقد يجهد نفسه ويعمل في أكثر من مكان، أو ينام في الشارع من أجل أولاده.



وتابع": الإيثار والكرم والعطاء، العظمة والشموخ تعني الأب، فهو من يضحي من أجل اولاده وبشبابه وبصحته من أجل كل ما يحتاجونه.