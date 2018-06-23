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ديني

خالد الجندي: الراجل هو اللي يعرف يجيب الجنيه بالحلال.. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 06:11 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن وجود الأب في حياة الإنسان نعمة عظيمة، مضيفا": الرجال اليوم لاتقدم لها كلمة تقدير أو شكر، الراجل هو اللي يعرف يجيب الجنيه بالحلال في الزمن الصعب دا".

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون " على الراديو 9090 ، ": الراجل بيستخسر في نفسه اللقمة خوفا أن يكون مقصر مع أولاده، ويتحمل ضرورات العمل وقد يجهد نفسه ويعمل في أكثر من مكان، أو ينام في الشارع من أجل أولاده.

وتابع": الإيثار والكرم والعطاء، العظمة والشموخ تعني الأب، فهو من يضحي من أجل اولاده وبشبابه وبصحته من أجل كل ما يحتاجونه.

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