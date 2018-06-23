علي جمعة: نجل الشعراوي انضم للإخوان عندما كانوا يدعون إلى الله





لافتا الى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان ظل منذ عام 28 وحتى 38 يعلم ابناءه كيف يذكرون الله صباحا ومساء وكيف يتعلقون به.



وأضاف جمعة خلال لقائه في برنامج " والله أعلم" على فضائية الـ " سي بي سي" ، قائلا: انضم كثير من الشباب في هذه الفترة الى الجماعة ولهذه الدعوة التى تدعو أن تلهج ألسنتهم بذكر الله. وبعد ذلك انقلب الحال الذي قدم الامة على الدولة والذي قدم الدعوة على القضاء والذي قدم الذكر والفكر على غيرهما من عمارة الأرض ، رأيناه انقلب فجأة فأصبح يقلب الدولة والسعي لتحصيلها على الذكر والفكر ، فانقلب الحال وتحير الناس .



وتابع جمعة: كان لهذه الجماعة نوع من أنواع الخداع الدقيق والعميق حتى ان كثيرا من اتباعها لم يدركوا هذا الخداع وكان من بين هؤلاء الأتباع عمر التلمساني الذي صار في يوم من الأيام واجهة ومرشدا لهذه الجماعة الفاسدة وقد خدع هو الآخر ولم يكن مجددا للجماعة ولا غيره وألف كتاب اسمه " شهيد المحراب ".

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي ويدعى سامي كان قد انضم الى جماعة الإخوان الارهابية في بادئ الأمر عندما كانت جماعة تدعو الى الله.