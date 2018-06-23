ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 06:15 م
محافظ كفر الشيخ يكرم
محافظ كفر الشيخ يكرم طالبة
محمود زيدان
كرّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الطالبة مي أحمد يونس، الطالبة بالصف الثانوي، بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة، بقلين؛ لابتكارها مشروعًا للتخلص الآمن من المخلفات والنفايات دون انبعاثات خطرة، وإنتاج الطاقة النظيفة من المخلفات، وكذلك إنتاج مياه الشرب النقية من خلال التبخر.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مؤسسات الدولة تتبنى المخترعين والمبتكرين من أبناء الوطن، فهم ثمار المجتمع الناجح، وواجب علينا تقديم كل الدعم لهم، مضيفًا " مي نموذج مشرف تضاف الى قائمة المخترعين والمبتكرين من أبناء محافظة كفر الشيخ، لرفع اسم مصر في المسابقات والمحافل العالمية وتحيا مصر بقوة شبابها".

وشاركت "مي" في مسابقة انتل أيسف للعلوم والهندسة ومسابقة ابن الهيثم للعلوم والهندسة وKfs science fair وحصلت فيها على المركز الأول، وتم تكريمها من وزير البيئة في اليوم العالمي للبيئة.
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور
تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

علي جمعة: نجل الشعراوي انضم للإخوان عندما كانوا يدعون إلى الله

إريتريا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

مرتضى منصور يوجه الشكر لـ أيمن حفني

تعرف على موعد عودة بعثة منتخب مصر من روسيا

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

مدير منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة سعد سمير وكهربا

إصابة نائب رئيس زيمبابوي في محاولة اغتيال منانجوا

إحالة ضابط وأميني شرطة للتحقيق فى هروب تاجر مخدرات بشبين القناطر

وكالة الفضاء الروسية تداعب رونالدو .. فيديو

شاهد .. هتافات جماهير البرازيل للنجم المصري محمد صلاح بالمونديال

شاهد.. تعليق طبيب المنتخب الروسي على تعاطي اللاعبين المنشطات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

مدبولي: الانتهاء من تطوير هضبة الأهرام خلال أسبوعين .. صور

فيديو

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الخدمية في طنطا.. فيديو وصور
الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك بث الاسطوره الان مباشر
شاهد... لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
بث حي HD كورة لايف نيجيريا بث مباشر| مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة كوريا الجنوبية والمكسيك
خبير: تعليق الاتفاق النووي سبب رفع سعر إنتاج النفط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟