تكريم طالبة ابتكرت مشروعًا للتخلص من المخلفات بكفر الشيخ.. صور

كرّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الطالبة مي أحمد يونس، الطالبة بالصف الثانوي، بمدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة، بقلين؛ لابتكارها مشروعًا للتخلص الآمن من المخلفات والنفايات دون انبعاثات خطرة، وإنتاج الطاقة النظيفة من المخلفات، وكذلك إنتاج مياه الشرب النقية من خلال التبخر.



قال محافظ كفر الشيخ، إن مؤسسات الدولة تتبنى المخترعين والمبتكرين من أبناء الوطن، فهم ثمار المجتمع الناجح، وواجب علينا تقديم كل الدعم لهم، مضيفًا " مي نموذج مشرف تضاف الى قائمة المخترعين والمبتكرين من أبناء محافظة كفر الشيخ، لرفع اسم مصر في المسابقات والمحافل العالمية وتحيا مصر بقوة شبابها".



وشاركت "مي" في مسابقة انتل أيسف للعلوم والهندسة ومسابقة ابن الهيثم للعلوم والهندسة وKfs science fair وحصلت فيها على المركز الأول، وتم تكريمها من وزير البيئة في اليوم العالمي للبيئة.

