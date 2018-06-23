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أخبار البلد

بدء اجتماع الصحفيين لوضع الملاحظات على قانون الصحافة الجديد

السبت 23/يونيو/2018 - 06:17 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأ اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين لإبداء ملاحظاته بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.

يشارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيله وكيلى النقابة، و محمد شبانه وحسين الزناتى ومحمد خراجه ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬

كان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعه، مساء الأربعاء، 20 يونيو 2018، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل تفصيلي، وأبدى أعضاء المجلس تحفظاتهم وملاحظاتهم على عدد من مواد القانون، مؤكدين ضرورة تعديلها.

وشكل مجلس النقابة لجنة تجتمع اليوم لصياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، على أن يتم إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

وفوض المجلس نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة ، وتقرر أن يستكمل مجلس النقابة اجتماعه اليوم السبت.

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