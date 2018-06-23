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أخبار البلد

مكرم محمد أحمد: استهداف الحوثيين للكعبة تهديد للأمن العربي

السبت 23/يونيو/2018 - 06:17 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيانات التي أعدتها المملكة العربية السعودية عن الوضع فى اليمن ودراسة أحوال الموقف العسكرى هناك وما تحقق فيه، أعطى مصداقية حقيقية بأن الموقف السعودي موقف دفاعى.

وأضاف مكرم محمد أحمد في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع وزراء دول دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية: " يتصور العالم خطأً أن السعودية تقتل المدنيين اليمنيين وأنها الطرف الأعنف فى القضية، والحقيقة أنها على العكس فقد بلغ إنفاق السعودية على مواجهة المشكلة الإنسانية فى اليمن نحو 8.2 مليار دولار، ومن الواضح أن السعوديين واليمنيين حريصون على الدفاع عن الشرعية الدستورية خاصة بعد إطلاق 152 صاروخا  من قبل جماعة الحوثي على السعودية، وسقوط بعضها على الأماكن المقدسة كالكعبة مما يعد تهديدًا مباشرا للأمن السعودى والأمن العربى ككل".

وأضاف رئيس الأعلى للاعلام : "مثلما يعتبر انسحاب ايران من سوريا ضروريا لتحقيق استقرار الأوضاع بالشرق الأوسط فإن انسحابها من اليمن أكثر ضرورة لاستقرار المنطقة".


وأشار مكرم إلى أن الشعب اليمنى شعب أنهكته الحروب فهو فى حالة حرب مستمرة، لكنه صامد فى حربه ضد الإرهاب، إنه شعب يعاني الفقر والجوع والمرض ونسبة حجم البطالة مرتفعة، رغم أنه يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية فى حيازة السلاح فنرى من كل (100) يمنى يملكون 150 قطعة سلاح ، متابعًا "أعتقد أن الشعب اليمني له الحق فى أن يعيش الحياة بسلام".


وفى نهاية الحوار أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المعلومات التى تقدمت بها السعودية اليوم معلومات مهمة أكملت الصورة وأوضحت أن تحالف الدفاع عن الشرعية بدافع الحد من عمليات يفرضها الحوثيون لصالح عدم استقرار المنطقة .

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