ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

استخدام لن يخطر ببالك للملح الإنجليزي

السبت 23/يونيو/2018 - 09:29 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من قشرة الرأس المزعجة والشعور بالحكة يمكنك التخلص منها بطرق سهلة وبسيطة فى أسرع وقت بعلاجات آمنة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. خل التفاح .. فعال في علاج القشرة ويمكن تطبيقه لتقليل الحكة وتقليل بروز البقع على فروة الرأس.

2. زيت شجرة الشاي.. مضاد للالتهابات والفطريات ومهدئ لحكة فروة الرأس ويمكن أن يساعد أيضا في التخلص من خلايا الجلد الميتة والحد من ظهور بقع فروة الرأس.

3. الملح الإنجليزي .. يمكن أن يعطيك راحة من الحكة ويمنع تكوين القشور من فروة الرأس.

4. الجلسيرين .. مرطب ومهدئ ويمكن أن يعمل بفاعلية في الحد من الحكة والانزعاج في منطقة الفروة بسبب هذه الحالة.

5. زيت الزيتون.. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه تهدئة البشرة المتهيجة على فروة الرأس.

ترشيحاتنا

هازارد: منتخب تونس سهل علينا المباراة بسبب طريقة لعبه أمامنا

طارق حامد يقترب من الرحيل عن الزمالك

بث مباشر مباراة المانيا والسويد رابط الاسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مارادونا يطلب لقاء لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة

صربيا تشتكي لاعبي سويسرا تشاكا وشاكيري بسبب أدائهما تحية النسر

تعليق ناري من شوبير بعد خروج المنتخبات العربية من مونديال روسيا

صدى البلد يشرح لك طريقة حساب ضرائبك السنوية على المرتب

ننشر العلاوات الاستثنائية والخاصة لموظفي الدولة.. مستندات

15 معلومة عن مطار سفنكس الجديد

الرئيس السيسى يقر زيادة المعاشات العسكرية 15%

#السيسى_مش_هيرحل يتصدر تويتر .. ومدونون: رئيسنا ونفتخر

شاهد.. تعليق طبيب المنتخب الروسي على تعاطي اللاعبين المنشطات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

شاهد.. تقاليع غريبة وكرنفال ألوان بمدرجات مباراة بلجيكا وتونس

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

براءة نرمين الفقي من تهمة النصب على خليجي في 20 مليون جنيه .. صور

فيديو

أحمد موسى: ميسي في الأرجنتين مختلف عن برشلونة.. ورونالدو يصنع الفارق
شاهد هجوم أحمد موسى على مذيع beIN Sport
طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ أمون بـ المتحف الكبير
أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري
أحمد موسى: مصر لن تعود للوراء مرة ثانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟