استخدام لن يخطر ببالك للملح الإنجليزي

هل تعانين من قشرة الرأس المزعجة والشعور بالحكة يمكنك التخلص منها بطرق سهلة وبسيطة فى أسرع وقت بعلاجات آمنة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. خل التفاح .. فعال في علاج القشرة ويمكن تطبيقه لتقليل الحكة وتقليل بروز البقع على فروة الرأس.



2. زيت شجرة الشاي.. مضاد للالتهابات والفطريات ومهدئ لحكة فروة الرأس ويمكن أن يساعد أيضا في التخلص من خلايا الجلد الميتة والحد من ظهور بقع فروة الرأس.



3. الملح الإنجليزي .. يمكن أن يعطيك راحة من الحكة ويمنع تكوين القشور من فروة الرأس.



4. الجلسيرين .. مرطب ومهدئ ويمكن أن يعمل بفاعلية في الحد من الحكة والانزعاج في منطقة الفروة بسبب هذه الحالة.



5. زيت الزيتون.. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه تهدئة البشرة المتهيجة على فروة الرأس.