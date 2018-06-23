أحمد حسن عن هزيمة تونس أمام بلجيكا: نحن متأخرون لسنوات

علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم، على هزيمة المنتخب التونسى اليوم أمام بلجيكا، بنتيجة 5/2 فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من كأس العالم، لتودع بعدها المونديال.



وكتبت العميد، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏بعد خروج تونس .. كرة القدم ليست لاعبين وملاعب فقط , كرة القدم هي صناعة واستثمار وفكر ورؤية وتطور , لذلك الكرة العربية في عالم اخر وبعيد عن ما يحدث في كرة القدم نحن متأخرون لسنوات".



يذكر أن المنتخب التونسى ودع بطولة كأس العالم بخسارته اليوم أمام بلجيكا، بنتيجة 5/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من كأس العالم، لتودع بعدها المونديال.

