نوال الزغبي تختار البساطة والعفوية عنوانا لكليب قالوا

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة (قالوا)، عبر قناتها الرسمية على الـYoutube، بعد حملة تشويق وتسويق مكثفة وواسعة، سبقت الإصدار، لتحمّس الجمهور الذي ينتظر إصدارها لعمل مصوّر جديد.



نوال اختارت هذه المرة أن يكون الفيديو بسيطًا، عفويًا، حقيقيًا جدًا ومختلفًا، فاعتمدت إطلالة أساسية رياضية تناسب أجواء النادي الرياضي الذي نراها تمارس فيه تمارينها اليومية، ثم تطلّ في ختام الكليب بلوك ثانٍ مناسب لأجواء سهرة عشاء رومانسية.



نذكر أنّ الكليب الذي صورته نوال مع المخرج محمود رمزي في بيروت، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صدوره، واختلفت الآراء من حوله، وأثار جدلًا، ليُجمع المتابعون بأنّ الكليب صيفيّ بامتياز، وفيه الكثير من الإيجابية.