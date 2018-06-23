مصر تدين استهداف تجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، هجوما استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا في محافظة بولاوايو بجنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة عدد من كبار المسئولين وآخرين كانوا في موقع الهجوم.



وأعربت جمهورية مصر العربية عن ارتياحها لفشل هذا الهجوم الآثم ونجاة الرئيس الزيمبابوي، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.